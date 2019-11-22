葉倫審慎看待美國經濟 示警貧富差距風險

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）前聯準會主席葉倫今天表示，美國經濟狀態極佳，但面臨多項風險，數十年來貧富差距不斷拉大，潛在影響「極具破壞性」。由於利率偏低，聯準會因應不景氣的運作空間有限。

葉倫（Janet Yellen）出席紐約市世界商業論壇（WBF）時指出，美國總統川普發動貿易戰無濟於事，美方對大量自中國進口的貨品加徵關稅毫無益處。美中深陷關稅戰，拉高物價之餘助長不確定性，對企業與消費者產生不利影響。

華府試圖以關稅逼迫北京改變不公平貿易行為，但葉倫認為成效不彰，「這些關稅是由美國消費者與企業埋單，做生意與控制成本變得更難且更貴，消費者因而預期物價將高漲」。

73歲的葉倫2014年接掌聯邦準備理事會（Fed），成為聯準會成立百年來首位女性主席。去年2月卸任後，葉倫出任華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）名譽研究員，對經濟情勢的見解極具分量。

葉倫預言，明年美國經濟不會陷入衰退，但她警告經濟面臨的風險不斷增加，「衰退機率高於正常水準，坦白說我不是很安心」。

聯準會為協助經濟抵擋貿易戰與全球經濟降溫帶來的衝擊，今年已3度降息。美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.9%，優於市場預期。不過，葉倫指出，聯準會因應經濟不景氣的運作空間有限，「所以有充分理由擔心」。

此外，葉倫認為貧富不均是最值得憂心的領域之一，特別是美國經濟擴張逾10年來，高薪與高學歷族群享受大部分經濟果實，貧富差距不斷拉大。

葉倫表示，美國相當比例的勞動人口認為生活沒有變好，長期趨勢令人十分憂心。「這是嚴重的經濟與社會問題，因為這代表我們的經濟體系沒有廣泛分配利益，使得人們最終覺得經濟對他們不好，這種對社會的不滿情緒極具破壞性。」

無獨有偶，德意志銀行（Deutsche Bank）近兩週前出具報告，列出明年全球經濟與金融市場面臨的20大風險，財富、所得與醫療不平等持續擴大，名列首位。

德銀首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，貿易戰與川普面臨彈劾屬於短期風險，也許今年結束前就能化解，不平等現象加劇卻是長期發展，未來可能需要透過政治手段處理。（編輯：高照芬）1081122