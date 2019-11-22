財經部會善用臉書闢謠 國發會圖解台商回流誤解

（中央社記者潘姿羽台北22日電）政府力推的歡迎台商回台投資方案，遭國民黨指控成效不佳，國發會、經濟部接連使用臉書闢謠，國發會透過一張圖，強調外界誤導政府補助台商回台投資貸款利率，是極大誤解。

政府施政、宣導都力求「接地氣」，除了傳統的廣告文宣，財經部會已嫻熟地運用社群媒體來傳達施政措施。

近日台商回台投資方案頻遭到質疑，國發會於臉書官方粉絲團發文提出2點聲明，一是國發基金對台商回台投資並沒有補助貸款利率，而是補助銀行核貸的委辦費、最高0.5%，鼓勵銀行貸款台商，補助對象是銀行，並非台商。

第二，國發會強調，台商向銀行貸款利率，是由市場機制決定，國發會不會介入。

經濟部近日也於臉書發文表示，有些人對委辦手續費的補助有誤解，其實，在馬政府時代的方案中，2年來手續費一直都是補助1.5%。蔡政府的新方案一開始比照過去，現在則已階梯式調降，投資新台幣20億元內是補助0.5%、20億至100億元是0.3%、超過100億元就只有0.1%。

除了支持台商外，政府也提出方案，經濟部指出，政府支持一直留在台灣的根留台灣企業以及中小企業投資；目前20家根留台灣企業已經投資將近500億元，60家中小企業也投資超過300億元，「投資台灣是好事情，大家一起鼓勵企業繼續加碼！」（編輯：張均懋）1081122