台商回台劃重點 學者：業者確實增加在台投資額

（中央社記者廖禹揚、潘姿羽台北20日電）今年通過經濟部聯審的台商回台投資金額大增，但境外資金匯回狀況未跟上，遭質疑投資案灌水，學者指出，台商實際投資效益不受影響，重點應放在業者確實增加投資台灣金額。

因應美中貿易戰台商回流潮，經濟部年初推出歡迎台商回台投資行動方案，協助業者解決回台投資問題，並提供融資手續費優惠，但因目前並無境外資金匯回用於台商回台投資案案例，國民黨立委曾銘宗質疑經濟部統計出的回台投資額是否有灌水之虞。

經濟部政務次長王美花今天在立法院強調，立委講成資金回流不對，應該是台商回台投資，廠商有自己的資金調度問題，經濟部審查投資案時，只需要管廠商有沒有如期提報計畫。

同時，經濟部也強調，台商回台投資並未限定使用境外資金，官員坦言，投資資金來源屬企業內部調度，不一定會完全揭露，經濟部投資台灣事務所聯審時僅針對自籌資金及融資金額要求說明。

中央大學台經中心執行長吳大任接受中央社記者訪問表示，目前台灣對於境外資金匯回仍屬嚴格管制，包括限制匯回資金不可用於房地產投資等，若是要從中國匯回，更會面臨中國政府管制及洗錢防制措施等重重關卡，「這部分確實比較困難」。

吳大任透露，的確聽說台商朋友反應在中國資金匯回困難問題，甚至必須透過風險較大的規避方式處理，這部分就難以反映在境外資金匯回數據上；甚至因台灣利率低，業者兩相評估之下，選擇在台銀行融資也是很正常做法。

吳大任指出，台灣過去幾年國內投資確實較不足，雖然有充足資金、但缺乏合適投資管道，現在在美中貿易戰催化下，台商更願意把投資放在台灣，無論是否匯回境外資金，重點應放在業者確實在台灣增加的投資金額。

經濟部長沈榮津19日也公開目前已在落實投資計畫的廠商名單，指出目前通過審查的153家廠商、共6971億元投資中，有29家正在擴增產線、113家則逐步進行新建廠房計畫，今年底前預估落實投資2253億至2255億，明年則預估再落實2000多億。

沈榮津也強調，每件投資案都有專人追蹤落實狀況，若未能依計畫落實，就會撤銷貸款手續費優惠。

至於國民黨立院黨團總召曾銘宗今天抨擊台商回台投資利息補貼方案，國發基金強調，政府所提方案是藉由支付銀行委辦手續費，減輕銀行的行政成本跟費用，進而讓銀行願意給予台商較優惠的利率或方案。

經濟部今天下午臉書也發文澄清，此為「委辦手續費」補助，而且在馬政府時代的方案中，兩年來手續費一直都是補助1.5%；蔡政府提的新方案一開始比照過去，現在則已經階梯式調降，投資20億元內補助0.5%、20億至100億元是0.3%、超過100億元就只有0.1%。

根據國發基金提供的方案執行情形，截至11月14日，回台投資台商向銀行申請核准貸款共83家、金額為1540億元，銀行已撥款有57家、金額為263億元。（編輯：楊凱翔）1081120