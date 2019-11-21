童子賢：台商有投資才是重點 別因選舉扭曲好政策

台北市電腦公會理事長童子賢表示，台商回台有真正的投資才是重點，討論資金來源是假議題。（資料照片）中央社記者鍾榮峰攝 108年11月21日

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，台商回台有真正的投資才是重點，討論資金來源是假議題，若政府政策能帶動投資，都是好政策，盼不要因為沉迷選舉，扭曲對台灣有利的政策。

因應美中貿易戰台商回流潮，經濟部今年初推出歡迎台商回台投資行動方案，協助業者解決回台投資問題，並提供融資手續費優惠，但因目前並無境外資金匯回用於台商回台投資案例，國民黨立委曾銘宗日前質疑經濟部統計出的回台投資額是否有灌水之虞。

對此童子賢指出，重點在於「有真正的投資」，因為「有投資、才能帶動就業、才能帶動稅收，才能帶動社會活力，只要帶動投資、帶動就業、帶動出口，就是好政策」。

他認為，「討論資金來源是海內、還是海外根本是假議題」，因為「海內、海外都是台商的錢」，「這些錢睡著了，不願意清醒加入投資」。

童子賢強調，如果「政府政策能夠帶動投資」，「不管是馬英九政府，或是蔡英文政府，這都是好政策」。

童子賢表示，選舉的言語比較扭曲比較辛辣，他說「台商回台投資是假的」這個言語本身，就是假議題。他期盼不要因為沉迷選舉，而扭曲對台灣有利的政策。

對於經濟部長沈榮津，童子賢說，「沈部長是我的台北工專學長，他不是搞政治的人。他也是國民黨政府年代提拔起來的人」。他說，「沈部長是老實人，吸引台商回台投資，功在國家，而無關藍綠」。

童子賢表示，「不止是台灣，當前全世界都是不缺資金，但是缺少投資意願」，他認為，台灣多年來銀行爛頭寸太多，投資意願太少。因此能夠因勢導利，創造條件吸引台商在台增加投資意願，就是好政策。

童子賢指出，選舉扭曲了很多事，實在不應再太熱衷選舉而扭曲真相。

經濟部日前召開記者會，澄清台商回台投資「都是確確實實的投資，絕不是欺騙」，並詳細列出今年底前將落實投資廠商，其中29家台商計畫擴增產線，年底前將投資新台幣592億元，主要用於因應美中貿易戰帶來的急單。

另外還有113家廠商規劃新建廠房，年底前將投入約1661億元，其中99家會在年底動土，7家預計年底完成廠房整建及設備安裝，7家預估年底前可完工量產。（編輯：黃國倫）1081121