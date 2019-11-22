亞太電打5G產業鏈世界盃 西進芬蘭取經

（中央社記者江明晏台北22日電）亞太電信積極扶植5G新創發展，強攻5G生態圈，近期西向前往芬蘭參加全球新創盛會SLUSH，盼選海外新創團隊加入，並讓培育的新創團隊於國際舞台曝光，打5G產業鏈世界盃。

5G將至，亞太電信「亞太電信5G加速器」計畫繼日前與東南亞最大新創生態系泰國「True Digital Park」簽署戰略合作後，21日至22日再西向前往歐洲芬蘭，參加全球新創盛會SLUSH及北歐最大創業中心Maria 01舉辦的芬蘭優秀團隊選拔活動。

SLUSH為芬蘭新創大展，是全球新創盛會，今年於11月21日至22日舉行，每年吸引超過2萬名來自世界各地的新創人士、投資人及媒體加入，國際大型公司如Amazon、Google、阿里巴巴集團等也都曾參與此盛會，亞太電信盼藉此尋找有潛力的新創獨角獸，針對其產業實務與5G技術結合的可行性進行評估，引導其鏈結亞太電信5G資源，建立具有競爭力的5G創新經濟團隊。

Maria 01為北歐最大的創業中心與孵化器，該中心以高科技創業為主題，目前擁有120多家初創企業及1100多位成員入駐。

亞太電信本次前往Maria 01，參與中小企業處於芬蘭赫爾辛基的共創空間Arcade 5與Maria 01共同舉辦Taiwan x Finland Demo Day「台灣芬蘭新創交流會」，與Maria 01推薦的芬蘭新創團隊洽談合作，評選其產品、服務及商業模式具發展性的團隊加入加速器計畫，針對表現優異的新創團隊，亞太電信5G加速器將提供於JustCo的前進基地台北創業空間供免費使用，同時亞太電信也提供5G資源，媒合台灣5G應用商機，於台灣進行落地及設立公司，幫助國外團隊前來台灣「接地氣」。（編輯：張均懋）1081122