汎德永業送件 今年第14件上市申請案

（中央社記者潘羿菁台北25日電）進口車經銷商汎德永業申請興櫃轉上市，台灣證券交易所今天表示，收到汎德永業初次上市申請書，為今年第14家國內公司申請上市，後續將啟動審查作業程序。

根據汎德永業公開說明書資料，汎德永業為成立40年的進口車經銷商，實收資本額為新台幣7.17億元，2017年10月登上興櫃。

汎德永業主要業務為經銷德國進口車包括BMW、MINI及Porsche，以及零配件與保養維修服務，因此進貨集中於台灣總代理的汎德公司（BMW、MINI），以Porsche原廠在台子公司台灣保時捷車業。

汎德永業表示，公司為BMW與MINI總代理汎德股份有限公司及Porsche總代理台灣保時捷車業在台最大經銷商，彼此長期維持良好合作夥伴關係，後續將持續配合原廠策略引進新款車型，也會持續擴建新增銷售據點與售後服務中心。

汎德永業2018年營收323.55億元，年減3.8%，稅後盈餘7.58億元，較2017年衰退18.8%，每股稅後盈餘（EPS）為10.57元；今年前3季營收237.49億元，較去年同期減少1.1%，稅後盈餘4.21億元，年減18%，每股盈餘5.87元。（編輯：張良知）1081125