傳統電視轉型之戰 跨界合作帶來長尾效應

（中央社記者韓婷婷台北25日電）OTT數位經濟浪潮來襲，引發有線電視剪線潮，傳統電視面臨轉型之戰，產業界今天表示，分眾世代可與OTT跨界合作，藉新媒體延伸長尾效應；也有業者認為，眼光應放遠，長期投資內容，才能形成善的循環。

2017年，台灣「數位媒體廣告」投資金額超過「電視廣告」，觸及率也呈現「黃金交叉」，象徵網路媒體時代的興起，近來OTT的發展更帶來有線電視的剪線潮，傳統電視到新媒體的轉型之路也備受關注。

由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦，首屆亞洲新媒體高峰會今天登場，規劃25場對談與專題演講，聚焦新媒體產業未來10年的趨勢與發展。

除了探討5G時代的技術跨界，影視未來體驗、串流時代的OTT影響力與變現模式外，下午也邀請了公共電視節目部經理於蓓華、三立電視節目部資深副總經理王淑娟、TVBS聯利媒體副總經理許芝蘭及17Media新媒體內容事業群資深副總經理嚴濰秜等人與談，分享從傳統電視到新媒體的轉型之戰。

與談者一致認為分眾世代來臨，跨域合作與串流是大勢所趨，傳統電視可利用新媒體模式創造新的收入跟經濟契機。

王淑娟分享三立從3年前開始轉型與OTT業者合作的經驗，他舉例，2016年原本每天播放1小時的「完全娛樂」節目停播，轉個彎進網路，變成24小時無時無刻上傳播放，3年時間，從原本10萬訂戶數來到186萬訂閱，即將挑戰200萬訂閱，這是電視加OTT創造新價值的例子。

許芝蘭表示，TVBS藉由節目累積內容帶來的IP價值，從單純廣告收入延伸至品牌電商，利用新媒體模式創造新的收入跟經濟契機。

負責監製「麻醉風暴」、「你的孩子不是你的孩子」及「我們與惡的距離」等知名戲劇的於蓓華笑稱，過去公視有時戲播完了很多人卻還不知道，新媒體反而給了戲劇一些長尾效應。

嚴濰秜分享自己從傳統媒體跨足新媒體，初期尋求電視台合作時，當時主流媒體其實難以接受直播，主要是擔憂收視率瓜分。

他說，新媒體興盛，分眾很重要，在不同渠道的加總才是總收視率，他相信電視不會滅亡，只是在不同載具出現，未來是內容為王的時代，如何大鍋炒將內容加乘，創造新火花才是致勝關鍵。

「台灣有那麼多的內容可以撐得了一個OTT平台嗎？」於蓓華也提出省思，他認為，因應未來新媒體崛起，大家應檢視自己內容的投資是不是足夠，也許找到一個合資合製的好模式，將眼光放在較長期的回收，給內容編劇更多一點的發揮空間，相信對產業會是善的循環。（編輯：林孟汝）1081125