服務業AI大聯盟成軍 協助業者升級轉型

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）「TurnUp服務業．AI大聯盟」今天正式成軍，商業總會表示，將輔導業者導入AI、大數據，藉此提升效能、達成升級轉型，再透過旗下品牌創新服務加速中心優化品牌，進一步輸出海外。

經濟部工業局主辦、商業司協辦，並由商業總會執行的「TurnUp服務業．AI大聯盟」今天正式成立，商業司長李鎂、商總副理事長許舒博等人均出席記者會。商總表示，將協助業者導入AI技術，藉此提升服務產能以及效率，這是台灣服務業轉型的重要契機，同時期盼促進台灣AI產業邁進國際。

李鎂表示，中小企業是台灣經濟重要支柱，服務業去年產值超過新台幣10兆元，占GDP將近60%，也提供600多萬個就業機會。但業者卻面臨人力及資金不足問題，在科技化、國際化也面臨挑戰。不過，業者現在能藉由國發會、經濟部以及資策會等跨部會政策引導，再透過商總平台整合，利用AI科技解決中小企業、服務業所遭遇難題。

許舒博指出，台灣服務業以優質態度聞名，若要提升服務業效能，就得仰賴科技。今天活動邀請3家已應用AI科技的業者與會，當業者做出好成績，就會帶動其他業者跟進。

商總品牌創新服務加速中心執行長戴中興說，商總鎖定跨境電商零售服務鏈、金融科技服務、手搖飲料、健康醫療照護等10大服務業，輔導廠商導入AI、大數據等科技，再透過旗下品牌創新服務加速中心（BAC）優化品牌，進一步輸出海外。（編輯：趙蔚蘭）1081126