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壽險應用AI 顧立雄：將有不保高風險客戶疑慮

最新更新：2019/11/26 14:32

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金融科技發展快速，未來保險業透過AI衡量保戶風險，可提供不同定價，但金管會主委顧立雄態度保留，認為壽險業者恐出現「逆選擇」，會不願承保高風險客戶，仍需要再衡量。

中華金融科技產業促進會今天上午舉行「2019 Taiwan FinTech產業策略論壇」，行政院政務委員龔明鑫致詞時表示，保險業為高度監理行業，金融監督管理委員會為了保護消費者才會使用年齡、風險等方式，精算出統一費率為單一定價，應用AI（人工智慧）與大數據，可提供給個人的價格會有所不同，顛覆過去模式。

顧立雄進一步指出，車聯網UBI保單（駕駛行為車險）、健康險目前都應用AI，其中車險涉及到保戶的駕駛行為、使用習慣，健康險涉及到保戶疾病情況、生活習慣等，在費率上有一些調整。

不過，顧立雄認為，AI應用在壽險可能會產生「逆選擇」問題，因為保險是用普遍性的風險去承擔個別性風險，藉此精算保險費率，但如果用AI或大數據去區分每一個人的風險高低，就可能會有保險公司不願去承保較高風險的客戶，造成「逆選擇」情況，如此一來，就不一定合乎保險原則。

顧立雄認為，AI應用在壽險業仍需進一步衡量。（編輯：林淑媛）1081126

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