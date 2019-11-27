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中鋼10月稅前淨利5億元 3年半新低

最新更新：2019/11/27 17:50

（中央社記者潘羿菁台北27日電）中鋼自結10月稅前淨利為新台幣5億元，年減85.9%，創3年半新低，整體鋼市景氣疲軟影響中鋼，法人指出，明年首季盤價下修，降價追溯機制提前今年11月反應，預料獲利恐更悲觀。

今年前10月稅前淨利為141.17億元，較去年同期衰退48%。累計今年1至10月碳鋼銷售量為857.6萬公噸，內銷比率為68%。

儘管中鋼對今年第4季部分鋼品上調售價，卻沒有反應10月獲利動能，中鋼表示，去年底以來，國際各大鋼廠受制於煤鐵原料成本高漲及鋼品售價劇降而獲利嚴重衰退下，加上下游客戶庫存偏高，導致高爐廠經營挑戰劇增，另外，雖然今年10月鐵礦砂價格已經從最高檔每噸99美元下滑，但是無法幫助減輕利潤遭稀釋的壓力。

其實中鋼低迷狀況從9月已經顯現，法人指出，9月中鋼有一筆轉投資加拿大礦場股利收入3億元，若扣除該筆股利收益，當月稅前淨利與10月差不多。

此外，法人進一步提到，中鋼11月公告明年首季內銷盤價平均降幅為3%，只要調降都會啟動「降價追溯機制」，也就是在實施新盤價之前就開始降價，換言之，11月接單價格必須下修，中鋼坦言目前都在跟客戶陸續接洽，確實會影響11月營運表現，至於影響多少，現階段還不清楚。

不過中鋼董事長翁朝棟在法說會釋出樂觀訊息，他指出，明年全球鋼鐵需求持續增溫，其中，東南亞新興市場需求最為熱切，目前各國鋼廠啟動調價策略，又以美國鋼廠領漲，整體觀察今年為鋼市谷底，明年可望審慎樂觀。（編輯：楊凱翔）1081127

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