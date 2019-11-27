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確認獨立審查人運作 NCC要中天12/16前公開報告

最新更新：2019/11/27 18:45

（中央社記者吳柏緯台北27日電）NCC今天持續討論中天電視台限期改正案，會中作出決議，要求中天在12月16日前提出獨立審查人制度運作與節目製播報告，並定期公開，讓社會檢驗。

國家通訊傳播委員會（NCC）在今年3月27日，對中天電視台提出補足新聞部人力、落實獨立審查人制度等要求並限期改正。中天電視台於今年7月1日聘任世新大學副校長陳清河擔任獨立審查人。

NCC今天下午持續討論中天電視台限期改正案，包含獨立審查人陳清河、中天董事長兼總經理潘祖蔭、新聞部總監朱緻恩與新聞部助理總監謝建文都出席，並陳述意見。

會後NCC發言人蕭祈宏轉述，陳清河在會中表示，從今年7月起擔任獨立審查人以來，已經提出了20多次的建議，包含不少個案探討。此外也強力要求中天新聞部必須做到公正、平衡、求證，同時也要廣邀各界來賓。

此外，陳清河的獨立審查人一職為兼任，他表示，獨立審查人是獨立與客觀，獨立於體制之外，因此不隸屬於組織內反而能做的更好。

會中NCC委員提到，中天電視必須定期對外報告運作情形，包含獨立監察人的建議、內部執行的情況、改善的指標、申訴的情形與再犯的比例。此外，由於陳清河是台灣首位媒體的獨立審查人，因此NCC委員也認為應該要將運作情形對外公開。

至於獨立審查人的角色，NCC認為是自律之外的他律功能，可以客觀提供第三方的意見，加上獨立審查人制度在台灣電視媒體首度執行，因此希望在這次的案例中能能夠建立良好的運作模式。

在個別陳述意見之後，NCC作出決議，要求中天電視在12月16日前提出獨立審查人制度運作報告，並定期公開，讓社會檢驗中天具體執行與改善的狀況。（編輯：楊凱翔）1081127

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