國有都更分回宅明日博標售 第4度流標

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）國產署第4度公告標售「明日博」都更分回戶，並於今天開標，即使標售底價已比上次略為降價，但17戶均流標，預計12月17日第五度公告招標，挑戰打破「連摃」紀錄。

財政部國產署今天再度標售都更分回房地，根據開標結果，這批共釋出31戶都更宅，分別為「翔譽雙子星」1戶、「全坤威峰」2戶、「忠泰鳳磐」1戶、「明日博」17戶、「碧湖君鄰」2戶以及「萬喆」8戶，其中僅位於台北市萬華區的「萬喆」成功標脫3戶，溢價率為0.6%、3.49%及5.26%，均僅收到1封標單。

其中，「明日博」從去年12月以來，已經是第4次公告標售，標售底價區間由新台幣1.04億元至1.44億元略降為0.94億元至1.41億元，但結果依然摃龜。

國產署表示，將在12月17日第5度公告標售「明日博」17戶都更分回房地，連同「耕曦」尚未標脫的9戶及「永德言葉」的17戶一同釋出。

觀察今年國有都更分回房地標售情形，國產署官員表示，統計今年至今累計共標脫39戶，標脫金額18億2724萬元，對比去年全年標脫件數減少，但標脫金額則已超越去年全年的18億781萬元。（編輯：鄭雪文）1081127