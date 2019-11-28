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紐時分析：川普知後果 無法不簽香港人權法案
首頁 / 產經

川普簽香港人權法案 瑞銀：影響美中談判有限

最新更新：2019/11/28 14:12
美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，瑞銀認為，對美中貿易談判可能有影響，但不會根本性影響談判結果。（檔案照片／中新社提供）
美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，瑞銀認為，對美中貿易談判可能有影響，但不會根本性影響談判結果。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，瑞銀認為，對美中貿易談判可能有影響，但不會根本性影響談判結果，預估美中仍會達成第一階段貿易協議，不至於使貿易戰再升溫。

川普27日正式簽署「香港人權與民主法案」與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，市場關注，是否會使美中緊張關係再升溫，進而影響已進入關鍵時刻的美中第一階段貿易談判。

瑞銀財富管理投資總監辦公室董事陳彥甫今天透過瑞銀舉辦的電話會議表示，可能有影響，但不會使雙方談判急轉直下，過去幾週美中雙方都頻頻釋出訊號，希望達成第一階段協議，且香港人權法案日前已經美國參眾兩院通過，即使川普不簽，一段時間後也會自然生效。

陳彥甫認為，就香港問題的處理，雙方雖然會對對方作法提出抗議，但不會根本影響談判，預估仍會達成第一階段協議，貿易戰不至於再升溫。至於預估的簽署時間，變數仍多，但從美中雙方所釋出的訊息，「簽署日應該不遠了，預估在未來1到2個月內。」

陳彥甫補充，不過，考量美國已進入年底長假假期，年底前似乎也沒有能促成「川息」的重大國際場合，因此要在年底前簽署可能有難度。年底前關注重點應放在美國12月15日是否會加徵關稅，在雙方第一階段協議尚未簽署前，為避免影響談判，預估美國有可能將關稅加徵時間再往後延。（編輯：張均懋）1081128

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