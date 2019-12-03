MIC：2020年碎鏈生產提早來臨 美中角力國際標準

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）資策會MIC預期，明年經濟環境具備平庸化成長與破碎化市場兩重點。在貿易戰衝擊下，供應鏈短鏈且分散化。美中持續角力國際標準，一個世界，多套技術標準趨勢漸成形。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行2020高科技產業前瞻趨勢記者會。MIC資深產業顧問兼副所長洪春暉預估，明年經濟環境發展可總結平庸化成長與破碎化市場兩個重點。明年全球經濟可緩步回溫，不過回升幅度有限，因為美中貿易與科技衝突持續有不確定性。

觀察產業供應鏈布局，洪春暉表示，美國對中國大陸貿易與科技制裁，高科技製造業者持續分散生產據點，因應未來可能的關稅與非關稅貿易制裁措施。

加上多國持續發展智慧製造政策，吸引國際業者投資設廠，這也驅動高科技製造業者布局多元國家，生產據點分散與破碎。在貿易戰的衝擊下，短鏈分散化的供應鏈提早來臨。

展望新興技術發展，洪春暉預期，明年重點技術包括物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、區塊鏈（Block Chain）、雲端（Cloud）、資訊安全（Cyber Security）、邊緣運算（Edge）與5G等。

洪春暉表示，多數國家明年5G商轉，將使5G應用從手機延伸至各個垂直領域，蒐集傳遞更大量數據，再加速物聯網、人工智慧、大數據等技術的發展速度。

他預期，美國和中國大陸在技術國際標準持續角力，中國大陸將運用國家力量發展自主標準，可預期一個世界，多套技術標準趨勢將逐漸成形。

MIC預期，中國大陸積極主導國際標準制定，包括傳統中醫藥、裝備製造、鋼鐵冶金等；國際標準融入中國技術包括電子商務、智慧城市等；標準互認與合作包括智慧製造、高齡經濟、城市永續發展和環境保護等。（編輯：趙蔚蘭）1081203