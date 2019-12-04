關中優化美國通路 效益逐步顯現
最新更新：2019/12/04 14:03
（中央社記者江明晏台北4日電）全球熱源居家產品大廠關中積極優化美國自有通路，已見優化效益逐步顯現，而下半年研發推出烤肉爐新品，規劃於明年進軍美國市場擴大銷售，盼創造新一波銷售動能。
全球熱源居家產品大廠關中表示，受惠集團持續開拓安全閥業務銷售應用領域，以及美國主要客戶在既有瓦斯桶開關出貨表現穩健，今年加大瓦斯噴槍產品拉貨力道，挹注整體營運穩健成長動能。
展望第4季，關中表示，第4季為美國烤肉爐產業銷售淡季，集團致力優化美國自有通路Barbeques Galore全美共22間門市結構，採取烤肉爐產品彈性採購、推出自有品牌Grandhall紅外線烤肉爐新品等策略，積極提升單店坪效，今年美國自有通路Barbeques Galore門市數較去年同期減少2間，整體烤肉爐業務銷售僅較去年同期微幅減少1.01%，凸顯烤肉爐業務優化策略效益逐步顯現。
關中指出，集團銷售瓦斯桶安全開關、戶外烤肉爐、暖爐與熱水器產品、以及自有環保熱源居家品牌，下半年研發推出新款多功能披薩烤肉爐，目前已於台灣地區上市，並規劃於明年進軍美國市場擴大銷售，盼創造新一波銷售動能。（編輯：趙蔚蘭）1081204