科技大廠轉投資生技 醫療展別苗頭

（中央社記者潘智義台北4日電）台灣醫療科技展5日至8日將在南港展覽館2館開展。繼緯創資通、佳世達等科技大廠宣布轉投資事業參展，背光模組廠中強光電也宣布，子公司宇康醫電將展出體適能檢測系統、智慧復健系統。

宇康醫電將展出3D心肺復健系統、肌少症力量訓練系統、銀髮族環狀訓練系統，同時結合智慧互動、即時感測及人工智慧（AI）技術，盼能為智慧復健及健康運動應用領域帶來全面創新解決方案。

宇康醫電說明，體適能檢測系統將與合作廠商的身體組成儀自動化量測共同展出，透過科學化分析，將檢測數據化並提升精準度，再結合3D深度影像、2D彩色影像辨識等技術，可提供體適能檢測與評估，並於檢測後立即呈現個人化診斷報告。

另外，個人化診斷報告也可再透過智慧復健系統的雙向溝通機制，串連使用者體適能檢測資料、運動處方及訓練結果分析，達到正向循環的有效訓練。

緯創資通集團近年來積極轉型，於2016年成立緯創生技控股公司，負責投資生醫技術整合，進行生技相關創投育成。旗下百分之百投資子公司緯創醫學科技專注耕耘醫療領域，不僅將設計生產優勢應用於高端醫療器材，更協助醫療場域落實資訊化、數位化及智慧化解決方案。

緯創醫學指出，開發醫療器材，跨足體外診斷醫療器材以及醫學影像儀器。在癌症篩檢方面，整合光機電及極微流技術，透過微流體晶片檢測血液中的循環腫瘤細胞數量，做為診斷癌症指標；在基因檢測領域，與加拿大Spartan公司合作開發全球體積最小，尺寸約手掌大小的分子檢測儀器，可輕鬆完成複雜的檢測。

佳世達醫療器材事業群將針對智慧醫療領域，展出智慧手術室、智慧植牙中心、智慧透析中心、智慧醫療戰情室和醫用耗材等。同時，佳世達與客戶開發生產製造，全世界最輕量機器輔具，盼能提供行動不便者一線曙光，也將在此次展覽呈現。（編輯：楊凱翔）1081204