沈榮津為螺絲扣件業進料成本請命 中鋼允優惠

（中央社記者程啟峰高雄4日電）經濟部長沈榮津今天為螺絲扣件業者進料成本請命，除要求中鋼協助下游業者升級也希望中鋼供料價格「軟一點」。中鋼董事長翁朝棟允諾會祭出專案優惠下游業者，增加業者競爭力。

「政府與螺絲扣件業者有約」座談會下午在高雄市岡山區舉行，沈榮津與立委邱志偉、中鋼及螺絲扣件業者參加。

沈榮津指出，螺絲扣件業者結合雲端從大數據蒐集，再透過人工智慧（AI）做出最佳化決策，可使行銷及產銷更加精準化；同時透過AI技術，讓業者從手機上隨時隨地監控產線作業，並進行廠內各項管理。

沈榮津進一步指出，螺絲扣件業者除在意升級外，更在意中鋼供料的價位。他並當場為業者請命，希望中鋼供料的價格能優惠，增加業者競爭力。

與會的中鋼董事長翁朝棟表示，已經1年多，中鋼感受到業者經營的艱困，尤其受中美貿易戰影響，更讓鋼鐵業過去幾季吃足苦頭，還好最近國際鋼價已止跌，螺絲扣件業行情雖還沒反應，明年旺季來時應有機會反彈。

翁朝棟又說，螺絲扣件業每年第4季到隔年第1季都是旺季，考量下游競爭力，中鋼將調降明年第1季盤價。下游業者在意的專案，中鋼也很支持，已規劃10萬噸作為專案需求。

「下游好，中鋼才會好」，翁朝棟表示，大家共存共榮，在世界鋼鐵市場止跌反彈下，明年3月可望好轉，中鋼一定會在關鍵時刻協助大家，如果拚價格一定拚輸中國大陸，中鋼一定會協助螺絲扣件產業升級。（編輯：陳俊碩）1081204