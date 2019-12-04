台灣社會投資報酬報告 比重居亞洲第一

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）能將公益活動社會影響力實際量化的「社會投資報酬」（SROI）分析，近年逐漸興起成為國際趨勢。資誠（PwC）統計，目前台灣發布、經認證且公開的SROI報告書，占亞洲整體比重達72%，位居亞洲第一。

為期兩天的「社會價值國際研討會2019」今天在台灣登場，首度移師亞洲，由社會價值國際（Social Value International）與台灣社會影響力研究院共同主辦；資誠聯合會計師事務所也主導舉行「SROI導入最新趨勢與案例分享」圓桌會議，解析台灣近兩年導入SROI的最新趨勢。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示，國內有越來越多企業及機構運用SROI作為投入社會參與的衡量機制，統計由台灣發布、經認證且公開的SROI報告書，占全亞洲比例達72%，位居亞洲第一，反映對SROI認證的重視。

李宜樺表示，過去公益性、社會性專案缺乏衡量工具，常無法與利害關係人清楚溝通專案產生的社會影響力，但隨著「影響力評估貨幣化」的趨勢興起，企業的公益活動已經從單純的捐贈，開始轉向透過SROI的衡量邁入實質管理的時代，這是非常重要的里程碑。

資誠表示，值得一提的是，行政院農委會水土保持局於2019年8月發表的兩本SROI報告，「藺編共同工作空間-藺草愛好者的社群平台」和「求海人尋滬誌」，獲得國際社會價值（Social Value International）認證，品質獲得國際認證。

李宜樺說，SROI目的不是要進行數字競賽，而是要創造社會和企業雙贏，因此要做到評估、管理社會價值，將資訊透明化且經過第三方驗證，並清楚說明評價參數上的假設，以達成衡量（Measure）、管理（Manage）並極大化（Maximize）社會影響力價值目標。（編輯：林興盟）1081204