宏達電搶娛樂商機 VR密室逃脫遊戲人氣旺

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電旗下VIVELAND團隊推出大型VR密室逃脫遊戲，受到消費者歡迎，旗下全台場域每月遊玩次數上看1000次，12月再推耶誕節應景的VR遊戲，有望吸引人流。

宏達電宣布，旗下VIVELAND團隊、繼上個月首波推出亞洲區獨家代理ARVI開發製作的大型VR密室逃脫遊戲「拆解核危機」後，12月再推出「消失的聖誕禮物」，應景耶誕佳節歡樂氣氛，將於12月6日在台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND同步上線。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，大型VR密室逃脫遊戲受消費者歡迎，總計全台每月遊玩次數上看1000次；目前VIVELAND已共有4款VR密室逃脫遊戲可供玩家選擇，之後會定期再陸續推出新款遊戲，滿足VR密室玩家的需求。

宏達電說明，VR密室逃脫遊戲是基於傳統密室逃脫布局的體驗，並透過最新進的虛擬實境技術來增強遊戲體驗。不須傳統密室逃脫必備的大場地、及大型裝置設施的投資，在VR建構出的各種不同的場景中，也可體驗到彷彿在密室中真實移動的感受。

宏達電深耕VR領域，旗下VIVELAND VR樂園瞄準娛樂電競商機，宏達電VIVELAND相關業務自2016年起一直都保持獲利狀態，同年首間VIVELAND虛擬實境樂園在台北三創設立，每年有10%左右的營業額成長，高雄VIVELAND7月改裝完成後，在暑期旺季則有營收成長達50%的表現；海外據點目前有香港VIVELAND。

近期，宏達電加大VIVELAND海外布局，今年12月將拓展至印度德里，明年1月進軍阿拉伯，瞄準亞洲、中東娛樂市場，估明年海外營收貢獻將高於國內市場。（編輯：趙蔚蘭）1081205