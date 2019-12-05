5G晶片測試加持 京元電11月營收創歷史次高

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）晶圓測試廠京元電受惠5G晶片測試，自結11月合併營收新台幣23.77億元，創歷史單月次高。法人估第4季業績可再創新高，今年獲利創新高可期。

京元電自結11月合併營收23.77億元，較10月23.7億元微增0.27%，比去年同期19.22億元大增23.63%。法人指出，京元電11月營收創歷史單月次高。

累計今年前11月自結合併營收231.4億元，較去年同期188.7億元成長22.63%。

法人指出，中國半導體產業在地化趨勢明顯，半導體晶圓需要更繁複的測試階段，京元電在中國的測試機台測試時間可望拉長，有助業績表現。

從客戶端來看，法人表示，京元電主要客戶涵蓋5G、人工智慧以及CMOS影像感測元件等領域，其中5G晶片需要更多的晶圓測試量，帶動京元電營運表現。

中國大廠華為（Huawei）持續深耕5G應用，基地台和手機晶片測試量持續增加，此外，蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下部分數據機晶片業務，對京元電是長期利多。

法人預估，今年京元電在5G基地台相關晶片測試業績占整體業績比重可到15%，其中大約1成來自中國大陸晶片大廠射頻元件測試，另外，4%到5%來自美系現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）測試。

展望第4季，法人預估，京元電業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

展望今年，法人預估，京元電整體業績可望成長超過20%，有機會站上新台幣250億元，創歷年新高，今年獲利可望創歷年新高，每股純益可逼近2.4元，明年業績可望再年增10%到15%，業績和獲利續創新高。（編輯：楊玫寧）1081205