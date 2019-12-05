更多編輯台推薦新聞：
反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...
國際

反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施
政治

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蔥價11月年漲1.76倍 漲幅創87個月新高

最新更新：2019/12/05 19:11

（中央社記者吳柏緯台北5日電）許多人喜歡在小吃裡加蔥提味，不過今年11月對餐飲業者而言，恐怕最不想聽到客人要求加蔥。主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增0.59%，其中蔥價較去年同期大漲1.76倍，漲幅創87個月以來新高。

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增0.59%，與民生息息相關的17項重要民生物資CPI年減0.78%，創44個月來最大跌幅。不過蔥價則較去年同期漲了1.76倍，漲幅是87個月以來新高。

主計總處專門委員邱淑純指出，受今年8月、9月颱風與豪雨影響，蔥價上揚，由於蔥的生產週期大概需要3至4個月，若從復耕起計算，蔥價大概要到明年的1月至2月間才會回穩。

至於11月的CPI較去年同期上漲，邱淑純說明，主要是受水果及蔬菜、醫療費用、旅遊團費等項目上漲所造成；不過蛋類、燃氣、油料費、通訊費與3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

行政院穩定物價小組關注的17項民生物資CPI年減0.78%，創44個月來的最大跌幅。其中，跌幅最大的雞蛋項目，跌幅達17.62%，不過較10月已略有回升。

今年以來，物價漲幅溫和平穩，而11月的核心CPI為0.55%，依舊穩定成長，反映國內並無通縮疑慮。（編輯：張良知）1081205

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報