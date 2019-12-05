蔥價11月年漲1.76倍 漲幅創87個月新高

（中央社記者吳柏緯台北5日電）許多人喜歡在小吃裡加蔥提味，不過今年11月對餐飲業者而言，恐怕最不想聽到客人要求加蔥。主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增0.59%，其中蔥價較去年同期大漲1.76倍，漲幅創87個月以來新高。

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增0.59%，與民生息息相關的17項重要民生物資CPI年減0.78%，創44個月來最大跌幅。不過蔥價則較去年同期漲了1.76倍，漲幅是87個月以來新高。

主計總處專門委員邱淑純指出，受今年8月、9月颱風與豪雨影響，蔥價上揚，由於蔥的生產週期大概需要3至4個月，若從復耕起計算，蔥價大概要到明年的1月至2月間才會回穩。

至於11月的CPI較去年同期上漲，邱淑純說明，主要是受水果及蔬菜、醫療費用、旅遊團費等項目上漲所造成；不過蛋類、燃氣、油料費、通訊費與3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

行政院穩定物價小組關注的17項民生物資CPI年減0.78%，創44個月來的最大跌幅。其中，跌幅最大的雞蛋項目，跌幅達17.62%，不過較10月已略有回升。

今年以來，物價漲幅溫和平穩，而11月的核心CPI為0.55%，依舊穩定成長，反映國內並無通縮疑慮。（編輯：張良知）1081205