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負面衝擊不斷 台塑四寶看淡第4季

最新更新：2019/12/06 18:49

（中央社記者潘羿菁台北6日電）台塑四寶11月總營收創3年來新低，展望未來依舊悲觀，台塑林園廠汽電共生機組跳電造成全廠停車、中國新產能持續開出造成價格探底以及電子材料淡季影響等負面衝擊不斷，四寶認為本季營收將低於第3季。

至於明年度表現，往年第1季遇到農曆春節與2月，工作天數較少，台塑、南亞均認為明年首季營收將低於今年第4季。

台塑四寶今天舉行11月業績說明會，對於後續展望，董事長林健男表示，12月營收將比11月衰退，主要是11月28日林園廠變壓器等相關設備短路造成瞬間壓降，導致廠內2套汽電共生機組跳電而全廠停車影響出貨量。

受到美國與中東低價聚乙烯（PE）搶單影響，PE跌到2008年以來新低，迫使台塑的高密度聚乙烯（HDPE）與線型低密度聚乙烯（LLDPE）都將採取停車減產，估計這波停車會減少2萬噸銷量。

此外，德州廠新廠HDPE也會暫時停車進行製程調整，同樣減少1.4萬噸，整體觀察本季開工率會下修至89%，第4季營收將低於前季。

南亞董事長吳嘉昭則預期，雖然12月營收有望與11月相當，但是整季營收會比第3季微幅衰退，主要因為消費性電子進入淡季，目前5G與人工智慧等高階伺服器基地台需求尚無法彌補消費電子缺口。

台化副董事長洪福源認為，儘管客戶庫存水位低，但偏偏受到美中貿易戰干擾不斷，汶萊恆毅、中石化與恆力石化新產能開出，讓石化售價難以上漲，估計這樣情況在12月依舊不樂觀，「探底可能性大」。目前台化間二甲苯（PIA）減產一成。

台塑化總經理曹明表示，下游的台塑、南亞與台化營運狀況不好，自然也會連帶讓上游台塑化烯烴表現不如預期；11月煉製利差平均為每桶7美元，不過汶萊恆毅、中石化、恆力石化與馬來西亞RAPID同步開出汽油新產能，對汽油後續利差頗為擔心。

洪福源強調，剛結束的中國雙十一與美國感恩節消費金額與去年同期相比，仍有兩位數增長，顯示民眾消費需求強勁，石化業也面臨同樣情況，即市場基本需求仍在，訂單並未減少，但價格卻持續下跌，導致整體產業陷入「有量無價」窘境。

他認為唯一搶救價格的辦法就是減產，現階段石化景氣保守，許多產品在變動成本邊緣甚至之下，除非美中貿易戰順利簽署協議刺激價格上漲，否則最終手段就只能靠減產救市。（編輯：林淑媛）1081206

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