台塑四寶11月營收創3年新低 險守1101億元

（中央社記者潘羿菁台北6日電）台塑四寶公告11月總營收新台幣1101.0億元，年減22.2%，創3年新低，較10月衰退6.1%，因中國新產能開出與美中貿易戰衝擊，台化與台塑化銷量與價格雙降，為壓抑總營收主因。

台塑11月營收為163.20億元，年減11.9%，也較10月微減1.6%，台塑表示，美中雙方自10月11日宣布達成第一階段貿易協議，截至目前尚未簽署，下游客戶保守觀望，需求減少，加上中國十一長假後，石化原料廠家庫存增加，且亞洲同業歲修結束，市場供應充足，導致石化產品價格均下挫，跌幅約3%至7%。

所幸11月台塑美國新建高密度聚乙烯（HDPE）廠順利開出新增銷售量約1.5萬噸，新增營收約3.1億元，一正一負相抵下讓月營收年減幅度略為收斂。

南亞11月營收為235.39億元，年減7.2%，為四寶年減幅度最小，月減2.7%，南亞表示，主要是德州乙二醇（EG）廠去年10月至11月因南卡纖維廠自用需求而減少外售，今年11月則是外售量相對增加，且增加交運越南台灣興業公司，推升EG整體銷售量增加。

雖然受到原料丙二酚（BPA）、玻纖絲、銅價格下跌影響，銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布、銅箔等產品價格低於去年，價差不利；但受惠於5G相關需求發展（基地台、網通設備、手機用板等），帶動電路板及各類電子材料產品銷售量增加，營收成長。

台化11月營收為239.35億元，年減28.7%，減幅為台塑四寶最高，月減3.8%，台化表示，價格與銷售量面臨雙降影響，今年芳香烴三廠異常，後段對二甲苯（PX）製程僅開一線，PX減少外售及萃餘油等回售台塑化讓營收減少。

不過最主要仍是受到美中貿易紛爭不確定因素及大陸新產能投產，產品供應充足影響市場觀望，石化、塑料及纖維產品價格皆低於去年。

台塑化11月營收為463.06億元，年減27.7%，月減10.3%，同樣面臨銷量與價格同步走跌衝擊，台塑化指出，11月煉油總銷量為1379萬桶，比去年同期的1743萬桶減少，同時，油品平均售價每桶少6.1美元；而在烯烴產品狀況相同，今年11月銷售量較去年同期少9.5萬桶、平均價格下跌每噸97美元。（編輯：鄭雪文）1081206