美股道瓊大漲 台股繼續上攻看量能

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美股道瓊大漲337點，法人指出，美股上漲有機會推升台股，不過，量能是關鍵，短線台股高檔區間整理，中長期均線維持向上格局，有利多方增溫。

美國最新就業數據亮眼，激勵道瓊工業指數終場勁揚337.27點，漲幅1.22%，收在2萬8015.06點，創10月4日以來最佳表現。

標準普爾500指數上漲28.48點，漲幅0.91%，收在3145.91點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚85.83點，漲幅1%，收在8656.53點。

台股6日上漲14.99點，收在11609.64點，成交值新台幣1096.14億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超33.45億元。

台股週線上漲120.07點，漲幅約1.05%，半導體類指數上漲2.52%最大，跌幅以其他類指數下跌0.72%為最大。

展望台股後市，法人指出，市場關注美中簽署貿易協議的結果，美國股市走強，台股走勢健康，外資多單加碼且空單減碼，台股下週能否繼續上攻，量能是關鍵。

分析師表示，美股上漲有機會推升台股穩站所有均線之上，11月起漲點支撐力道不弱，不過，量能偏低讓台股不易突圍，短線維持高檔區間整理，大盤在11400點附近有撐，中長期均線維持向上格局，有利多方增溫。

被動元件大廠國巨、電源供應商台達電、射頻元件商立積、IC載板廠景碩等，下週將參加券商舉辦的投資論壇。

此外，下週主要權值股11月營收將陸續公布，包括台積電、聯發科、中華電、台達電、日月光投控、和泰車以及金控類股等。（編輯：楊玫寧）1081207