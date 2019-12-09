義美生機生醫大樓動土 陳建仁盼成食品業台積電

副總統陳建仁（左6）9日上午出席義美生機生醫中心大樓興建工程開工動土典禮，陳副總統致詞表示，義美公司不但是食品業的模範生，更以「食醫同源」的概念投入新領域，期許未來能成為台灣食品業的台積電。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）副總統陳建仁今天出席義美「生機生醫中心」大樓開工動土典禮，他表示義美公司不但是食品業的模範生，更以「食醫同源」的概念投入新領域，期許未來能成為台灣食品業的台積電。

義美食品公司「生機生醫中心」大樓，今天在桃園市平鎮區舉行開工動土典禮，陳建仁致詞表示，義美近年投入生物技術產業的跨界研究，以「食醫同源」的概念發展各種原料跟產品，守護消費者的飲食健康，未來計劃投入新台幣30億元進行研發，不僅是投資台灣、根留台灣的典範，也期許義美未來能成為台灣食品業的台積電。

陳建仁指出，義美公司是食品業的標竿典範，秉持著食品是老實人的行業、良心事業概念生產食品，是台灣食品的模範生，更長期關懷環保文化，除堅持美味可口的食品，更提供食品安全衛生的品質保證，是台灣重要的自律與好食品供應者，因此在經過多次的食安風暴，義美的老字號依舊屹立不搖。

義美食品公司董事長高志尚表示，義美建立的食品安全研究所，擁有與中研院同樣的設備及檢查能力，放眼未來，生醫跟生技是台灣最具競爭的產業之一，所以義美希望擴充不同的領域，並響應政府擴大投資台灣創新產業，同時與中研院、台北榮總還有嘉義大學進行產官學合作，為台灣打造一個可突破的機會。（編輯：張銘坤）1081209