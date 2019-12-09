落實開放銀行 凱基銀首創一站式跨行繳信貸卡費

（中央社記者劉姵呈台北9日電）為落實開放銀行（Open Banking）及滿足客戶手機使用金融服務習慣，凱基銀行今天宣布，再度與貸款比價平台AlphaLoan合作，首創跨銀行信貸比價、申貸與繳費等一站式服務。

金融監督管理委員會於今年10月推動開放銀行（Open Banking），是指在取得消費者同意後，透過開放應用程式介面（Open API）與其他銀行或是第三方服務供應商（TSP）的合作，以提供更加個人化、多元的金融服務。根據財金公司統計，第一階段已有23家銀行加入，銀行可把自家存款、貸款、投資理財等資料，開放給TSP新創業者使用，擴大金融服務範圍。

凱基銀行今天發布新聞稿表示，現代人喜愛用手機快速解決生活大小事，因此，再度宣布與全台最大貸款比價平台AlphaLoan合作，首創跨銀行貸款帳單管理的「繳費鬧鐘」服務，消費者隨時可在同一個服務介面上，享有跨銀行信用貸款比價、申貸、還款繳費等一站購足式金融服務。

凱基銀指出，使用者可以自行設定LINE推播作定時繳費提醒，目前提供包括凱基、花旗、匯豐、遠東、玉山、安泰、三信等7家銀行的信貸還款日提醒功能，以及28家銀行信用卡的帳單繳款提醒，同時，使用者也可在線上完成所有跨行還款與繳費。

凱基銀資深副總經理周郭傑表示，如此一來，客戶無須再逐一登入各家銀行的行動網銀，只要在同一平台上即可統籌管理帳戶支出，真正落實「開放銀行」理念。

周郭傑指出，觀察「繳費鬧鐘」上線1個月來的使用者輪廓，有超過90%使用者過去未曾與凱基銀往來，他分析，使用者在繳費鬧鐘服務所累積的行為，將有助於凱基銀未來提供給信用良好的「金融小白」，獲得個人化、透明化、更合理的申貸條件。（編輯：林孟汝）1081209