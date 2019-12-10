台嘉碩明年受惠日廠轉單 法人估毛利率近2成

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）石英元件廠台嘉碩可望受惠日廠轉單效應，加上市場需求轉正向，法人估明年業績可望有雙位數成長幅度，明年毛利率有機會逼近2成。

展望第4季到明年上半年營運表現，法人預估台嘉碩單季業績可望較第3季小幅成長，明年第1季受到農曆春節和2月工作天數較少因素，業績可能較今年第4季季減，不過明年第2季可望重返成長軌道。

展望明年，法人預期台嘉碩明年第1季可望受惠日本廠商轉單效應、加上石英元件市場需求轉正向，預估台嘉碩明年業績可望年增雙位數成長幅度。

法人預估，日廠轉單效應可挹注台嘉碩約8%到15%的營收規模，毛利率也可望受惠，預估明年毛利率有機會逼近2成。

台嘉碩先前公告，與日本村田製作所（Murata）達成部分產品線授權協議。台嘉碩被授予銷售權，將銷售產品給使用村田製作所SAW濾波器產品的客戶，主要用於非手機應用領域的打線型SAW濾波器產品。

台嘉碩主要產品線包括石英晶體和表面聲波（SAW）濾波器產品，應用涵蓋手機、衛星數位廣播、胎壓偵測系統（TPMS）、車用影音系統、智慧鑰匙等領域。

法人指出，表面聲波SAW產品包括射頻表面聲波濾波器、中頻表面聲波濾波器、表面聲波共振器、表面聲波雙工器及表面聲波感測元件等，台嘉碩具備表面聲波元件全製程能力。

從產品營收比重來看，法人指出，第3季石英元件占比約50%，SAW濾波器占比約5成。

台嘉碩自結11月合併營收新台幣1.89億元，較去年同期1.39億元成長35.38%，累計今年前11月自結合併營收18.43億元，較去年同期17.22億元成長7.02%。（編輯：張均懋）1081210