5G競標3.5GHz頻段搶手 NCC盼兩週內有結果

（中央社記者吳柏緯台北10日電）5G頻譜競標正式起跑，NCC代理主委陳耀祥今天表示，尊重電信業者的競標策略與意願，但重申希望標金合理，能在兩週內看見競價結果。

5G競標上午9時登場，上午將進行五回合的競標，截至稍早結束的第四回合落幕，最受矚目的3.5GHz黃金頻段，暫時總得標金額為256.45億元，28GHz暫時得標金額為2.06億元，1800MHz則暫時無人出手。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥上午出席公開活動，在會後接受媒體採訪時指出，這次競標的3.5GHz、28GHz、1800MHz三塊標的中，3.5GHz是競爭最激烈，而且價值最高。

陳耀祥指出，NCC並沒有設定5G標金的上限，尊重參與競標業者的競價策略，但是站在NCC的立場確實希望標金合理，不要過高。他並進一步重申，希望能在兩週內看到競標成果。

這次的競標採取先提頻寬需求，再標位置的兩階段競價，而今天登場的競標是「提需求」的環節。在第一階段的競標結束後，將會進入至少7天的冷靜協商期，由業者進行協商，確認標得的頻譜要放在什麼位置。

陳耀祥說明，目前協商期的長度尚未確定，可能7天、10天，甚至是半個月，將會依競標的結果而定。他表示，業者是競爭關係，在頻譜的安排上一定會有各自的規劃，甚至可能會想爭取同一個位置，因此安排了一個較為彈性的時間讓業者協商。

陳耀祥指出，若在協商期內，5大電信業者能夠就手上有的頻譜協商出共識並分配，就不會進入第二階段的位置競標，否則在協商期後，就會進入第2階段的競價。（編輯：林孟汝）1081210