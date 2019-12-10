康控11月營收創13個月新高 AirPods Pro熱銷

（中央社記者韓婷婷台北10日電）康控-KY受惠蘋果TWS真無線藍牙耳機AirPods Pro熱銷，繼10月營收站上新台幣7億元關卡後，11月再攀升來到7.12億元，月增0.72%、年增58.45%，改寫13個月新高紀錄。

康控上半年營運大幅衰退，下半年在iPhone 11出貨動能延續，加上新客戶及新產品帶動下營運急起直追，11月營收來到7.12億元，月增0.72%、年增58.5%，是連續8個月年減後首度轉正，並一舉改寫13個月新高，累計前11月營收47.91億元，年減14.8%。

康控表示，真無線（TWS）藍牙耳機產品市場反應熱絡，對第4季及明年第1季營運有實質貢獻，上市至今供不應求，目前為止滿載生產，但下游後端成品組裝需要時間加線。目前訂單能見度比預期好，明年第1季淡季不淡，第2季也不差，預計此波缺貨潮要到明年第2季才能消化訂單，稼動率可望維持在9成左右。

康控表示，目前包括聲學元件、光學產品都有不少新產品在開發，預計明年第1季度就能看到全新的品項，未來產品線將越來越多，明年的新亮點在光學元件。精密零部件應用在光學的產品預計在明年第1季末及第2季初開始貢獻，並朝向微量射出產品發展。

康控初步預估明年光學元件應用營收占比將拉高到10%至15%；聲學元件產品將降至35%左右，其中iPhone的比重會降低，週邊應用將拉高。（編輯：張均懋）1081210