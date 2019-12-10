資金匯回詢問度高 遠銀：集中在出口導向傳產業

（中央社記者劉姵呈台北10日電）遠東商銀今天表示，客戶對於境外資金匯回專法及資金回台解釋令的詢問度很高，觀察潛在客戶主要集中在出口導向的傳統產業，遠銀也設立專線提供客戶詢問，預估明年開始就會有實際動作。

遠東商銀副總經理張小倩今天向中央社記者表示，政府訂定「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法），以及財政部於今年1月31日發布的解釋令，提供台商資金更長遠規劃管道，遠銀也積極爭取相關商機，為台商在海外的資金提供一條「回家的路」。

張小倩說，客戶的詢問度相當高，不管是要選擇專法或解釋令將資金匯回台灣，建議客戶應該要依照企業或個人的規劃作全盤性評估，遠銀不僅提供詢問專線，也舉辦全台說明會，與會計師事務所合作，提供有需求且潛在的客戶稅務問題諮詢。

張小倩表示，若是以個人名義擁有的海外帳戶資金考慮匯回，會建議客戶先分析資金性質為所得、本金或借貸往來等類型，再來評估是較適用解釋令或是匯回專法，讓資金使用更靈活、稅負更優惠。

遠銀執行副總經理林建忠表示，進一步觀察詢問的潛在客戶，大部分集中在出口導向的傳統產業，如紡織業、工具機產業。他說，目前客戶大多傾向先了解專法與解釋令的內容、釐清稅負問題，預估明年初就會有實際動作。

此外，遠東商銀今天發行2020年月曆「台灣山屋紀行」，總經理周添財表示，面對被手機強勢入侵的生活，希望2020年的月曆，以福爾摩沙坐擁的壯美山野及經春風夏陽秋霜冬雪洗禮的山中小屋，觸動國人想要一探原始山林的腳步，從大自然汲取飽滿的生命力，前瞻美好新年。

周添財也擔任「2020遠銀全員登山年」的活動大使，號召經理級以上的主管，一起身體力行，在忙碌的工作之餘組隊挑戰攀登大小百岳，並分享登山相關知識的使命。（編輯：趙蔚蘭）1081210