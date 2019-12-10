去年賣完土地資產 如興今出售中和股權

（中央社記者潘羿菁台北10日電）如興投資中和羊毛處分土地資產、一年後決定轉手出售全數股權。如興副總經理徐仲榮表示，當初取得中和有其策略發展需求，如今改以調整財務結構優先，估計處分利益約新台幣7559萬元。

目前如興透過如興全球持股中和羊毛53.41%股權，如興董事會決議以總金額16.23億元出售子公司如興全球股權，扣除掉如興全球向銀行借款7.35億元，買賣雙方同意訂定如興全球淨交易款項為8.88億元，估計如興處分利益約7559萬元，預計今年底前有望交割完成。

承接如興全球及中和羊毛股權的買家為漢神資產管理有限公司，負責人為蔡哲雄，曾經擔任台灣銀行、土地銀行董事長、第一銀行總經理，現為國揚建設董事。蔡哲雄斥資上億元買下中和羊毛股權，由於中和羊毛旗下已無土地資產，僅剩簡單貿易業務，此舉引發外界高度想像空間。

中和羊毛早年為生產羊毛廠商，不過隨著台灣紡織產業轉型為機能化學纖維，業務逐漸萎縮，近年只剩下貿易，去年如興斥資以不超過5000萬美元買下中和羊毛股權，當時如興董事長陳仕修定位中和羊毛是扮演通路商、品牌商與代工廠的整合平台。

不過如興隨即在去年底處分中和旗下位於基隆七堵區最後一塊土地資產，進帳處分利益8.43億元，續抱一年時間，今年底決議出售中和羊毛股權。

徐仲榮強調，當初購買中和是為了如興整體策略發展所需，透過中和可以強化如興代工優勢，不過因應環境變遷，公司調整策略規劃將以改善財務結構為優先，中和失去策略發展意義，因此決議出售。

另外，如興也考量到如興製衣柬埔寨工廠因位處金邊市區，隨著市區發展，工廠所在地日益擁擠，考量人員及貨物進出交通動線不便，有調整必要，因此決議出售土地；但因此廠區月產90萬件，占柬埔寨一年總產能8000萬件的13.5%，決議採取售後回租方式因應產線搬遷空窗期，待找到合適土地後才會進行移轉。

徐仲榮表示，如興早在20年前就持有此廠區土地，換算持有成本不到200萬美元，目前董事會決議土地出售金額金不低於1975萬美元，估計整體處分利益要到明年才會入帳。

如興製衣（柬埔寨）是成立22年的成衣代工廠，由於當地工資與物流相關成本偏高，每年虧損動輒上億元，今年前3季認列虧損數字為新台幣1.1億元，對母公司負擔頗重，未來一旦遷入新廠後，是否可以提升效益，後續仍需觀察。（編輯：鄭雪文/張良知）1081210