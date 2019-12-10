統一投顧：明年台股變化大 可能創高或跌破萬點

（中央社記者韓婷婷台北10日電）統一證券及統一投顧今天共同舉行2020年投資展望會，統一證券認為台股股息殖利率仍具吸引力，別小看台股；不過統一投顧董事長黎方國則認為，2020年台股將禍福相倚、劇烈震盪。

針對總體經濟面，統一證券副總經理呂忠達認為，當全世界進入「零負利率時代」，要如何尋找高股息、高殖利率的投資標的，已經成為現階段最重要的投資課題，而台股的股息殖利率對於外資而言相當具有吸引力。

呂忠達表示，在經歷今年全球主要央行迅速寬鬆貨幣的做法，以及近期貿易戰風險緩解歷程後，預期全球央行明年上半年可能放緩寬鬆節奏，並觀察前期政策效果後再做考量。美、中貿易的協商進程、國際油價的變化，以及以英國脫歐為主的歐洲政治風險，則是後續要追蹤的變數。

統一證券執行副總楊凱智認為，2020年千萬不要小看台股，沉默王牌的實力與潛力已被獨具慧眼的國際大鱷發現，台灣股市的市場價值、產業的趨勢地位、歷史的輪迴、幣值的助攻，以及企業獲利的成長等，都將充分支持台股重新往上評價（Rerating），而美中貿易戰的衝擊對於台灣實質經濟影響已漸淡化，只留市場情緒面干擾，Taiwan No1.的招牌將愈加光亮。

統一投顧則提出與先前多家投顧對台股2020的樂觀看法不同，董事長黎方國認為，2020年台股將是「禍福相倚、劇烈震盪」的格局，指數的高低點將在10000點至12500點間，搭配特殊事件影響，台股向上衝高越過歷史高點12682點及向下跌破萬點，都有可能在2020年發生。

黎方國強調，選個股才是2020獲利制勝的關鍵，他歸納出6大選股方向，包括5G概念股、華為「去美國化」轉單股、半導體族群、穿戴式裝置、低基期轉機股及水泥股。此外，黎方國也看好陸股2020年的走勢值得期待。（編輯：鄭雪文）1081210