蘆竹濱海2風機損壞 台電搶修後恢復運轉

台電再生能源處陸域風電廠10日指出，桃園市蘆竹區2座風力發電機組較靠近海岸，近幾年因海岸侵蝕快速，造成風機的地基遭掏空，廠方已經緊急搶修並施工完成海岸初步保護。（台電再生能源處陸域風電廠提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市蘆竹濱海地區2座風力發電機組日前因海浪侵蝕導致地基掏空、電纜受損而故障，台電再生能源處陸域風電廠今天表示，緊急搶修後已恢復運轉，預計一週後可完成護岸作業。

陸域風電廠表示，台電在蘆竹設8座風機，其中2座一週前因海岸遭海浪侵蝕掏空，導致電纜露出遭拉扯損壞，廠方透過監控系統發現故障訊號，立即著手電纜搶修，緊急利用鋼軌樁、鋼板及石塊進行護岸施工，目前風機已恢復運轉。

陸域風電廠說，2座風機較靠近海岸，近幾年海岸遭侵蝕快速，才造成風機地基遭掏空，廠方已緊急搶修並施工完成海岸初步保護，讓2座風機不再受影響，而整體海岸防護工程也已完成50％，預定一週內修復完工，未來將不再受海浪侵蝕危險。

陸域風電廠表示，除廠方施作海岸防護工程，目前桃園市政府也正規劃海岸防護計畫，未來除儘速搶修完成固樁作業，打好風機地基，也會透過監控系統定期巡查，避免發生危險。（編輯：李明宗）1081210