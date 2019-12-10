更多編輯台推薦新聞：
尼泊爾西部8成少女被迫月經隔離 禁令不足抗傳統
國際

尼泊爾西部8成少女被迫月經隔離 禁令不足抗傳統

日本男孩9歲通過一級數學檢定創紀錄 盼解決地球暖化
國際

日本男孩9歲通過一級數學檢定創紀錄 盼解決地球暖化

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蘆竹濱海2風機損壞 台電搶修後恢復運轉

最新更新：2019/12/10 23:26
台電再生能源處陸域風電廠10日指出，桃園市蘆竹區2座風力發電機組較靠近海岸，近幾年因海岸侵蝕快速，造成風機的地基遭掏空，廠方已經緊急搶修並施工完成海岸初步保護。（台電再生能源處陸域風電廠提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月10日
台電再生能源處陸域風電廠10日指出，桃園市蘆竹區2座風力發電機組較靠近海岸，近幾年因海岸侵蝕快速，造成風機的地基遭掏空，廠方已經緊急搶修並施工完成海岸初步保護。（台電再生能源處陸域風電廠提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市蘆竹濱海地區2座風力發電機組日前因海浪侵蝕導致地基掏空、電纜受損而故障，台電再生能源處陸域風電廠今天表示，緊急搶修後已恢復運轉，預計一週後可完成護岸作業。

陸域風電廠表示，台電在蘆竹設8座風機，其中2座一週前因海岸遭海浪侵蝕掏空，導致電纜露出遭拉扯損壞，廠方透過監控系統發現故障訊號，立即著手電纜搶修，緊急利用鋼軌樁、鋼板及石塊進行護岸施工，目前風機已恢復運轉。

陸域風電廠說，2座風機較靠近海岸，近幾年海岸遭侵蝕快速，才造成風機地基遭掏空，廠方已緊急搶修並施工完成海岸初步保護，讓2座風機不再受影響，而整體海岸防護工程也已完成50％，預定一週內修復完工，未來將不再受海浪侵蝕危險。

陸域風電廠表示，除廠方施作海岸防護工程，目前桃園市政府也正規劃海岸防護計畫，未來除儘速搶修完成固樁作業，打好風機地基，也會透過監控系統定期巡查，避免發生危險。（編輯：李明宗）1081210

桃園市蘆竹濱海地區2座風力發電機組，日前因海岸侵蝕導致地基掏空、電纜受損而故障，台電再生能源處陸域風電廠10日晚間指出，已緊急搶修，預計一週後可完成護岸作業。（台電再生能源處陸域風電廠提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月10日
桃園市蘆竹濱海地區2座風力發電機組，日前因海岸侵蝕導致地基掏空、電纜受損而故障，台電再生能源處陸域風電廠10日晚間指出，已緊急搶修，預計一週後可完成護岸作業。（台電再生能源處陸域風電廠提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月10日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報