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首頁 / 證券

台積電股價318.5元再創高 市值攀至8.25兆

最新更新：2019/12/11 12:49
台積電11日在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達318.5元，漲5元，漲幅1.59%，創歷史新高價，市值達8.25兆元，同創歷史新高。（中央社檔案照片）
台積電11日在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達318.5元，漲5元，漲幅1.59%，創歷史新高價，市值達8.25兆元，同創歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹11日電）晶圓代工廠台積電11月業績表現亮麗，營收達新台幣1078.84億元，改寫歷史新高紀錄，激勵股價表現強勁，盤中一度達318.5元，市值8.25兆元，同創歷史新高。

受惠智慧手機與高效運算需求強勁，7奈米製程產能滿載，成熟製程也因物聯網需求熱絡接單暢旺，台積電11月營收攀高至1078.84億元，月增1.7%，也較去年同期增加9.7%，並刷新歷史新高紀錄。

台積電10月及11月營收合計達2139.24億元，法人預期，台積電第4季營運目標應可順利達成，季營收將達102億至103億美元，將季增約9%，續創歷史新高紀錄。

法人看好受惠超微（AMD）、華為與聯發科需求成長，將有助減緩蘋果（Apple）淡季效應影響，台積電明年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收不排除有機會持平。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達318.5元，漲5元，漲幅1.59%，創歷史新高價，市值達8.25兆元，同創歷史新高。（編輯：黃國倫）1081211

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