美中貿易談判獲協議 法人：轉單效應仍會持續

（中央社記者潘智義台北14日電）美中第一階段貿易談判獲得協議，美股4大指數漲跌互見。法人認為，轉單效應仍會持續，已形成的長期趨勢未變；雖有助台股後續表現，但因本週指數已衝高逼近12000點，下週恐追隨美股呈現高檔震盪格局。

台股週五收在11927.73點，上漲91.31點，成交值新台幣1707.56億元。三大法人合計買超157.02億元，自營商及投信分別小幅賣超1.56億元及0.86億元，但外資及陸資仍買超達159.44億元。

週五晚間中國大陸召開記者會宣布美中第一階段經貿談判達成協議，美方將逐步分階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升至降的轉變。

新光投信董事長劉坤錫表示，美中達成貿易協議只看到重點，並無詳細內容，但美國原預定12月15日起，對中國銷美近1600億美元商品加徵關稅暫不課徵，為股市帶來利多。但美股因已預先反應，4大指數小漲小跌，台股本週已創波段新高，來到12000點附近，所以下週一台股也可能追隨美股，呈現高檔震盪格局。

劉坤錫認為，因應美中貿易戰，中國推出去美化政策，為台廠帶來轉單效應，但產業旺季已過，利多還是應看長期表現。

華南投顧董事長儲祥生表示，美中貿易談判達成協議，對台股當然有幫助，但現階段台股走勢還是要看美股臉色。不過，原本受美中貿易戰影響較大的傳統產業，包括工具機、鋼鐵、塑化等低檔盤旋的股票，將可望受惠，接下來的表現可能會好一點；至於電子股當中的半導體、IC設計族群原本就未受貿易戰拖累，受美中達成協議影響較小。

儲祥生指出，美中貿易戰帶來的轉單效應仍會持續，已形成的長期趨勢未變，但走的不會像先前那麼急切；中國去美化也會按照步驟，不至於像先前不惜一切代價的做法，將會更穩、更有計畫。

他認為，美中關係緩和，就算雙方持續發展以自己為主的產業計畫，推出排除對方勢力的做法‧也暫時不會在表面上針鋒相對。

另外，法人研究部主管指出，美股反映美中貿易協議利多消息，晶片股本週已先領漲，並帶動台股同步走高，充分反映轉單效應，投資人買在「消息」、賣在「事實」，即買進時點是傳出美中談判利多消息之際，賣出時點則是美中宣布獲得一致協議的時機。因此，不排除台股可能暫時利多出盡，先高檔盤整之後再上攻。

法人認為，台積電基本面好，但本週漲多，美中貿易談判取得協議消息公布後，美股道瓊工業指數小漲，但費城半導體指數小跌，台積電不排除追隨美股，高檔盤整後再漲。（編輯：張良知）1081214