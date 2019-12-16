PCB類股受惠5G題材 外資喊進欣興等4檔個股

（中央社記者吳家豪台北16日電）亞系外資今天發布印刷電路板（PCB）產業研究報告，看好受惠於5G智慧型手機等題材，相關業者未來兩年獲利率將創高，給予欣興、華通、台郡買進評等，並給予南電優於大盤評等。

亞系外資指出，過去10年PCB產業獲利下跌，表現不如光學鏡頭、記憶體等零組件類股，原因在於規格升級腳步放緩、產能利用率降低導致價格惡化。由於5G技術興起和廠商近年審慎控管資本支出，最近數季PCB產業獲利已改善，預期將持續改善到2020年及2021年。

亞系外資表示，隨著智慧型手機、高效能個人電腦（PC）、人工智慧（AI）機器人等5G技術的到來，PCB廠商正致力滿足市場需求，但仍可能發生供貨吃緊，加上過去數年PCB廠商審慎控管資本支出，有助於提升獲利率，預期相關業者2020年、2021年毛利率將成長16%、17%，營業利益率將成長9%、10%，達到2008年以來新高。

亞系外資也點名4檔看好的個股，給予華通、台郡、欣興「買進」投資評等，目標價訂在60元、140元、62元；並給予南電「優於大盤」評等和目標價56元。（編輯：蘇志宗）1081216