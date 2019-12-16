車廠未承諾降價 立院協商零件降稅案匆匆散會

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院朝野黨團今天協商「海關進口稅則部分稅則修正草案」，討論汽車零組件關稅調降事宜，由於車廠對於降價、為員工加薪等問題尚未有白紙黑字承諾，協商不到5分鐘就宣布散會，沒有結論。

立法院財政委員會於12月4日審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降9項汽車關鍵零組件關稅，包括將汽車引擎關稅從現行稅率17.5%調降到10%。草案將提報立法院院會討論，院會討論前須朝野黨團協商。

4日審查時，國民黨立委費鴻泰、吳志揚及民進黨立委趙天麟、江永昌分別領銜提出「海關進口稅則部分稅則修正草案」，4個草案版本內容雷同，修正品項和稅率一致，都主張將9項汽車零組件，自調整前的原稅率5%至17.5%，調降到10%，以提升國產車競爭力，鼓勵國內汽車廠持續在台投資及擴廠，穩定相關就業人口。

國民黨籍財政委員會委召委費鴻泰今天在財政委員會議之後主持「海關進口稅則部分稅則修正草案」朝野黨團協商，但只有包括國民黨立委曾銘宗和民進黨立委施義芳在內少數立委到場，時代力量黨團和親民黨團沒有立委到場參與協商。

協商時，會議主席費鴻泰徵詢與會者有無意見。施義芳指出，4日財政委員會審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」時，會中立委們關切，汽車零組件關稅調降之後，業者會不會提供勞工工作權保障或調整車價；如今，幾天時間都過去了，卻還沒看到承諾，民進黨不反對降稅，但若沒有提出配套，擔心淪為口頭講講。

經濟部答覆，曾電話詢問車廠主管，詢問的層次有些是總經理、協理等級，部分車廠承諾成本省多少就可降價回饋多少，但也有車廠表示不一定要金額回饋，也可以由商業模式回饋，例如以增加安全配備或隔熱紙升級等附送方式作為回饋。

費鴻泰中斷經濟部的說明，要求經濟部直接答覆，與車廠溝通的結果有沒有結論。

經濟部答覆，由於4日剛審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，與車廠進一步溝通在時程上較趕，過去一週以來是採取電話詢問，積極與各車廠溝通，但還沒有一起開會討論，問到的結果是各車廠有不同降價模式，尚未有明確結論。

費鴻泰表示，時代力量黨團和親民黨團今天沒有立委出席協商，他建議，經濟部趕快去找車廠談，既然民進黨團要求車廠落實加薪、不裁員、白紙黑紙承諾回饋方案，就應儘量讓民進黨團滿意，之後再來協商。他隨後宣布今天的協商結束。（編輯：郭萍英）1081216