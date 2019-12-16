人民幣存款終止連2跌 利率走低散戶不再買單

（中央社記者潘姿羽台北16日電）人民幣吸引力下降，散戶一去不復返，中央銀行今天11月銀行辦理人民幣業務概況，整體人民幣存款餘額終止連2月走跌，但因人民幣存款利率趨勢走低，個人戶存款金額延續下降趨勢。

中央銀行今天發布11月銀行辦理人民幣業務概況，整體人民幣存款餘額為人民幣2599.35億元，較上月微增1.73億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額增加2.2億元，升至2289.59億元，國際金融業務分行（OBU）則較上月減少0.47億元，來到309.76億元。

央行官員表示，DBU人民幣存款餘額微增，主要是台商基於集團資金調度原因，收回中國關係企業的貸款，法人戶因而增加，個人戶則呈現微減。

官員坦言，個人戶的人民幣存款近期高點落在2018年12月，今年以來，儘管偶有回升，從趨勢來看是呈現下降，推測與這一整年利率沒那麼好，而個人戶會考量利率因素有關。

央行也提供銀行各天期人民幣最優存款利率，1個月期以上海銀行2.60%最高、3個月期是永豐銀行的3.0%、6個月期是陽信銀行2.45%、9個月期是日盛商銀2.45%、1年期是陽信銀行的2.65%。

官員補充，和上月相比，短天期的最優存款利率「有高一點點」，或許與年底比較缺資金有關。（編輯：楊凱翔）1081216