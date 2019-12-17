虎航興櫃第2天股價翻黑 盤中跌幅逾10%

（中央社記者潘羿菁台北17日電）華航小金雞母虎航今天開盤立即下挫，盤中跌幅逾10%失守50元大關，登錄興櫃第2天，頗有甜蜜行情提前結束的味道，不過依舊穩坐航空股王寶座。

國內唯一國籍低成本航空的虎航昨天登錄興櫃，以每股41元掛牌，當天股價開高走高，上衝至63.51元，最後終場均價收在53.76元，大漲30.9%，相較航空雙雄長榮航與華航當天股價13.85元及9.05元，一舉躍登航空股股王。

不過今天表現頗為利多了結味道，股價開低走低，盤中失守50元大關，跌幅一度擴大至逾10%，反觀母公司華航今天股價盤中維持見紅微幅小漲，股價守在9元以上；長榮航股價則是在小漲平盤格局震盪。

台灣虎航先前指出，近年來營收得以成長主要有4個關鍵因素：一、布局航線深受台灣旅客喜愛，有利載客率連年提升；二、建立忠實顧客群；三、品牌持續呈現年輕活潑形象，帶動高回流率；四、經營團隊對於成本部分控制得宜。綜觀上述四大關鍵原因，讓台灣虎航穩居台灣低成本航空市場市占率第一名。

法人表示，隨著自由行與線上旅遊平台興起之趨勢，順勢拉升低成本航空市場需求，未來隨現有東北亞市場耕耘優化、東南亞市場持續開拓以及未來機隊擴充計畫等引擎帶動下，台灣虎航整體營運獲利可望持續成長。（編輯：黃國倫）1081217