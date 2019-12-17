台商回流內需成長 台綜院估明年經濟成長率2.63%

（中央社記者吳柏緯台北17日電）雖然美中貿易戰未歇，但台商回流加上公部門建設計畫持續進行，維持內需成長動能。台灣綜合研究院預估，2020年台灣經濟成長率2.63%。

台灣綜合研究院今天舉行「2020年台灣及主要國家經濟展望」研討會，台綜院創辦人劉泰英指出，美中貿易戰將持續影響全球3到4年，而且波動全部緊繫於美國總統川普的決定。

劉泰英表示，目前川普對於貿易戰的態度是一面出招，一面看對方的反應，之後再決定下一招要出什麼，所以外界很難預測川普的動態，因為川普把商人的商業談判技術運用到國際關係談判。

台綜院觀察，2019年受到全球貿易與地緣政治局勢惡化加劇，導致全球資本投資與商品貿易需求下降，主要國際預測機構下修原先樂觀的成長預期。不過，由於預期全球緊張局勢與總體經濟壓力有望取得平衡，2020年經濟成長表現應能回穩。

台綜院院長吳再益分析，雖然美中貿易戰持續，但台灣受到台商回流投資以及公部門建設計畫持續落實，維持內需成長的基本動能，因此預估2020年台灣的經濟成長將比今年更好，經濟成長率可達2.63%。

民間消費方面，台綜院預估2019年與2020年的實質民間消費仍為持平表現，成長率預估值分別為1.99%及1.95%。至於民間投資，受惠於政府持續提升公部門投資，改善企業經營的基礎環境，加上「歡迎台商回台投資行動方案」正值投資擴廠階段，為台灣長期低迷的投資環境帶來成長動能，台綜院預估2019年與2020年實質民間投資成長率分別為7.50%與3.83%。

不過，台綜院也列出美國總統大選、美中貿易談判後續發展、兩岸關係走向、台商回流實際投資成效、公部門投資預算執行度等因素會持續影響台灣經濟後續表現。（編輯：楊玫寧）1081217