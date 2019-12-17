國產署公告標售都更宅 永德言葉17戶再降5%

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）今年最後一批國產署都更分回宅今天公告標售，標的來自6個建案、共51戶，訂於2020年2月4日開標，其中「永德言葉」17戶住宅，此次標售底價平均降價5%，「耕曦」4戶店面底價也打「87折」，盼可增加買氣。

財政部國產署表示，今天公告招標的都更分回國有房地，包括「永德言葉」17戶、「耕曦」9戶、「明日博」17戶、「萬喆」5戶、「碧湖君鄰」2戶及「忠泰鳳磐」1戶，除「永德言葉」17戶住宅及「耕曦」9戶中的4戶店面，此次標售底價有調降，其餘均維持上次標售價格。

國產署指出，位於台北市捷運雙連站附近的「永德言葉」為受台鐵委託標售，原先共有41戶，目前已標脫24戶、剩下17戶，本次是二度降價，平均降幅約5%，調降後每坪價格約新台幣73萬元至81萬元，下探「7字頭」。

近北市師大商圈、位於羅斯福路三段上高價宅「耕曦」，此次標售5戶住宅底價與上次相同，維持在118萬元至122萬元之間；但4戶店面此次則平均降價13%，底價降至132萬元至196萬元間，希望能提高市場買氣。

國產署統計，累計歷年共分回214戶都更房地，其中有127戶已順利標脫、1戶進行標租，另外有10戶撥用作為社會住宅；目前還有76戶待處理，其中4戶仍在驗屋中，72戶已接管。

國產署指出，已接管72戶之中，包含這一批標售的51戶，剩餘21戶則分屬4個建案，包括「翔譽雙子星」1戶、「全坤威峰」2戶、「昇陽文薈」6戶以及「正隆天第」12戶，規劃於2020年陸續公告標售。（編輯：鄭雪文）1081217