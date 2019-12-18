太流增資登記爭議 公聽會聚焦是否適用新公司法

（中央社記者廖禹揚台北18日電）公司法部分條文去年修正通過，卻沒有解決SOGO經營權問題，有學者主張，法律不溯及既往通常發生在實體行為上，是為保護人民信賴利益，行政機關是否適用值得討論；此外，若經濟部處分是根據行政規則，也必須考量行政從新、從輕原則。

不過，對於公聽會中天義團隊及相關學者提出質疑，經濟部商業司僅簡短回應，太流公司相關登記案件，經濟部向來都是依法辦理，且監察院今年5月8日調查報告結論，也認為經濟部並無違背法令圖利他人之虞。

前太流負責人李恆隆今年將太流股東權利轉移給新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠，其成立的天義公司今天委託東吳大學法學院召開公聽會，就民國91年遠東集團參與的太流公司增資變更登記相關爭議進行討論。

天義指出，遠東集團自稱掌握99%太流股權，李恆隆持股僅占0.15%，是奠基於這項具爭議的增資變更登記，若經濟部撤銷此項登記，李恆隆持股占比應為6成。

天義公司台灣代表律師團於會中指出，91年的增資登記是以不實文件辦理，作成該文件的遠東員工將只有1人到場的股東會及董事會，虛偽記載為2人，不僅是形式上的人數造假，2人參與時的意思表示也形同造假，此案經判決為業務登載不實、使公務員登載不實罪，與事實不符的文書當然不能用於申請登記。

根據經濟部回函，此項太流增資登記已於99年撤銷，但因利害關係人提起行政爭訟，經台北高等行政法院判決撤銷該撤銷登記處分，並經最高行政法院駁回經濟部及相關人等上訴而告確定，經濟部已依此判決處置。

不過，天義公司律師團表示，根據最高行政法院判決書，之所以撤銷經濟部此項處分，是因認為經濟部未依公司法第7條、第388條規定詳實查核，未強制經濟部不得再進行處分，並在判決書中建議修正公司法第9-4條「設立程序或其登記事項，有違法或虛偽情事時」的文字，避免解釋上的歧異使社會大眾無法接受。

律師團的太和法律事務所律師陳彥任認為，去年公司法9-4條修正，是呼應原本的立法精神，若只是法條文字修正，並非法律變更，就沒有不溯及既往的問題，經濟部稱新法不適用此案是多慮了。

參與公聽會的國立中正大學法律學系副教授洪令家表示，法律不溯及既往通常發生在實體行為上，是為保護人民信賴利益，行政機關是否適用值得討論；此外，若經濟部處分是根據行政規則，也必須考量行政從新、從輕原則，可能就沒有溯及既往問題。

文化大學法律系副教授周佳宥則認為，此項登記行為是具有持續性效力的行政處分，若要撤銷的確會有溯及既往問題，但可討論登記行為在事後判定為違法時，行政機關是否要依職權廢止。

天義方進一步質疑，最高行政法院判決定讞後，商業司依法邀請法務部等相關單位開會，就此案是否涉行政程序法第111條、第117條規定等問題，決議組專案小組進行研議，結論簽呈至部長，但卻在兩週後僅經科長簽核，指此案受行政判決拘束，也不再組成專案小組評估。（編輯：林孟汝）1081218