SOGO經營權之爭 星國富商盼6個月內協商解決

（中央社記者廖禹揚台北18日電）SOGO百貨經營權爭訟多年，前太流公司負責人李恆隆將太流股東權利轉讓給新加坡商郭明忠，使此案可能成為ASTEP簽署以來，第一件請求爭端解決的案件。郭明忠今天表示，會先依規定在6個月內盡力與經濟部尋求協商。

太流公司原本由太平洋集團掌控，並藉由太流公司持有超過70%的SOGO百貨股份，間接實質掌控年營收逾新台幣450億元的SOGO百貨，但在民國91年太流公司增資40億後，太平洋集團持有的股權被嚴重稀釋的情況下，失去太流公司和SOGO百貨的控制權，由買下增資股份的遠東集團取而代之，自此也開啟了太平洋建設集團總裁章民強、前太流負責人李恆隆、遠東集團總裁徐旭東等人10多年來纏訟不休。

去年公司法三讀修正通過，其中第9條就是外界俗稱的「SOGO條款」，明定公司設立或其他登記事項有違反刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷，不過，新法不溯既往，也讓SOGO經營權再生波瀾。

新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠今年7月接手李恆隆手中的太流股東權利，成立天義公司，要求公司登記主管機關經濟部撤銷91年的增資登記，否則不排除訴諸台星經濟夥伴協定（ASTEP）爭端解決機制，將此案搬上國際仲裁平台。

台星ASTEP於2013年11月7日簽署，隔年4月19日生效，是台灣和東南亞國家簽署的第一個全面性、高標準之經濟合作協定。

郭明忠是新加坡華僑，多年前曾來台經商，他今天出席東吳大學法學院在立法院舉行的「公司法適用爭議鑑定公聽會」表示，希望經濟部就此案真假給個交代，以確認增資是否有效，若能提出具說服力的說法，天義會接受，但若沒有一個公平的交代，天義將啟動ASTEP的國際仲裁。

郭明忠在會後受訪表示，他相信台灣是個法治國家，還是希望透過協商與經濟部達成共識，逼不得已才會啟動ASTEP仲裁。

天義公司新加坡代表律師朱寶華表示，此案主要有兩個爭議點，一是法院判決是否受到尊重及拘束，一是主管機關是否應依新修正的公司法執行。

她說，依ASTEP規定，啟動仲裁前有6個月時間可向相關主管機關請求諮商或協調，這段期間，天義會秉持協定中保護雙方貿易與自由投資的精神進行協商或調解，若無結論，才會啟動國際仲裁。

天義公司台灣代表律師之一的普華商務法律事務所合夥律師李益甄說，若此案進入國際仲裁階段，對台灣政府將是很大的傷害，代表台灣政府無法依法律解決虛偽登記的問題，這件事也會受到國際輿論認知；希望台灣身為ASTEP締約方，可以尊重其精神，而非得透過仲裁才能解決。

對於部分意見質疑此案是否適用ASTEP，李益甄說明，天義是基於去年修正的公司法提出要求，與賣方取得權利也是今年7月之後的事，都是ASTEP生效後的行為；且依ASTEP適用要件規定，雙方簽定相關契約即生效，此案已完成簽約，符合投資保護要件。

至於提起仲裁的時點，李益甄表示，將在學者專家報告出爐後擇期公布。郭明忠說，據他了解，委託相關教授進行的鑑定報告會在2週後完成。（編輯：林孟汝）1081218