顧立雄：全球與台灣經濟發展影響台股後續走勢

（中央社記者劉姵呈台北18日電）外資加碼，激勵台股續創新高，中研院今天示警台灣經濟基本面與金融面表現脫鉤；金管會主委顧立雄受訪表示，從本益比來看，目前台股行情合理，但全球與台灣經濟發展確實會影響後續走勢。

台股近期衝破12000點、新台幣兌美元也持續挑戰30元大關。中央研究院研究員周雨田今天上午指出，基本面與金融面表現脫鉤，他分析，台灣商業獲利比去年下滑16.5%，台灣景氣並不是非常好，但卻看到金融面的股票市場表現非常亮麗，原因之一是外資對台股樂觀，但靠外資堆疊起來的股票榮景能不能繼續，必須審慎思考。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天下午出席2019「第十二屆商務人士理想品牌大賞」頒獎典禮，會前接受媒體訪問表示，「若從本益比來看，目前台股行情還算合理。」

顧立雄進一步指出，確實後續還得觀察基本面的表現，尤其是全球總體經濟與台灣經濟發展，都會影響台股後續走勢。

台股今天高檔震盪，終場收在12122.45點，上漲25.44點，再創波段新高，成交值新台幣1474.95億元。

台灣證券交易所董事長許璋瑤今天也強調，從本益比、殖利率、流動性來看，台股表現都很好，因此使得國際資金流向台股。（編輯：楊玫寧）1081218