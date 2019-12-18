賴正鎰：明年房市萬馬奔騰 全台建案上看1.5兆元

（中央社記者潘羿菁台北18日電）商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，受惠台商資金回流與自住買盤支撐，今年全台總推案量為新台幣1.43兆元，年增13%，明年有望「萬馬奔騰遍地開花」，預估2020年度總推案量上看1.5兆元。

全國商業總會不動產委員會今天舉行年度記者會，賴正鎰表示，今年全台預售新推建案9.6萬戶，比去年同期成長11%，僅次於2006年的9.9萬戶高峰紀錄；以推案金額來看，全台推案量總銷約1.43兆元，年成長13%，其中，台中與高雄的推案年增率都超過3成以上，案量推升力道強勁，上演補漲行情。

今年房市熱絡的主因是自住買盤增加及台商回流資金的激勵。商總不動產委員會觀察，從第1季到第3季都超出預期的推案量，各建商購地金額創下紀錄，趕在11月之前加速推案並創下佳績，預售案也都很快就完銷，不過12月起選舉接近，出現觀望氣氛，感覺有稍微放慢腳步，但推案沒有停止。觀察總體房市，今年「北部小回檔，中南部爆熱」。

展望後續，台商回流資金加速及內需建設加碼，房地產明年將有6大趨勢，一、危老改建及商辦將成建商推案二大主力；二、土地與商辦、住宅需求大幅提高；三、52至64坪的中大坪數格局再度活躍；四、首購與換屋市場需求並重；五、都更加速、地上權標售案翻紅；六、建商購地儲蓄推案能量大增。

賴正鎰認為，選舉結果將決定未來8年房產趨勢，預計大選後房市可望繼續活躍，明年有機會再成長4至6%，推案量上看1.5兆元，呈現「量續增、價微揚」的格局。

賴正鎰形容，如果去年跟今年房地產是「春暖鴨先知百花搶爭鳴」，明年就可能是「萬馬奔騰遍地開花」。

不過賴正鎰也指出，由於雙北市土地稀缺且地價攀升，危老與都更已成建商在六都推案的主要土地來源，為健全房市並加速都更與危老改建進程與成效，他建議內政部檢討危老條例，應該要延續原有獎勵條件，例如，容積獎勵項目疊加後的上限仍維持40%。

另外，房地合一稅制上路將屆4年，但當初未能一併檢討遺產及贈與稅法關於不動產時價認定基準，造成公告現值與市價增值成為繼承人獲利額度，年輕人繳不出稅金，徒增繼承遺產的困擾，建議房地合一稅率應降低，持1年以內買賣課稅降為20%、2年降為10%、持2年以上免稅，且基於互惠原則，本國或外國人稅率一致，同時檢討遺產稅與贈與稅的時價認定基準，甚至廢除房地合一。（編輯：鄭雪文）1081218