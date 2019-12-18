首件公股行庫都更動工 彰銀北門分行2023年完工

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）首件公股銀行營業行舍都更案動工，響應政府政策，並為加速自有資產活化，彰化銀行北門分行2010年參與都更，費時近10年，今天終於開工動土，預計2023年完工，變身金融科技（Fintech）分行。

彰銀表示，位於台北市大同區延平北路一段的北門分行，是民國元年購置，為彰銀在台北的首間分行，因應業務需求，過去歷經20次增建、改建工程，近年考量屋齡老舊，且辦公空間不足，因此在2010年參與都市更新，並於2013年先將分行遷至原行舍的對面營業。

彰銀指出，參與都更後，後續的都更事業計畫變更及文化資產審議等流程，前後花了近10年，終於在今天開工動土，預計2023年完工。該地未來將變身為地下4層、地上19層高的住商大樓，目標取得綠建築銀級標章，總樓地板坪數逾5800坪，作為最大地主，彰銀預計可分回建物2000多坪。

彰銀表示，根據目前規劃，未來北門分行將打造為「Fintech分行」，此外，分回的辦公室空間除自用外，也將規劃出租，增加營收。預期都更案完工後，將成為西區門戶計畫指標性建物，有利帶動台北車站商圈更新與再生，對於改善市容也有示範作用。（編輯：鄭雪文）1081218