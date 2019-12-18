智庫樂觀看2020年 國發會：投資支撐經濟成長

（中央社記者潘姿羽台北18日電）主計總處、國內主要智庫陸續發布經濟預測，對於2020年經濟前景均有信心，國發會官員指出，2020年不只台商回流，半導體、政府、外商也都持續投資，將是支撐經濟成長的重要力量。

主計總處11月底發布最新經濟預測，由於台商回流成效超乎預期，2019年經濟成長率上修至2.64%，並預測2020年經濟成長率為2.72%；而智庫展望2020年，多半也有不錯表現，台經院預測明年經濟成長率2.45%、中研院經濟研究所估2.58%。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，2020年投資有多重支撐力道，政府部分，公共建設投資持續成長，民間方面，除了台商產能移轉、回台投資持續發酵，半導體高階製程的投資持續進行，外商投資也寫下好成績，這些都是明年帶動經濟成長的重要力量。

主計總處官員則認為，明年台商回流的投資規模應會高於今年，且投資將慢慢帶動生產、出口，而離岸風電的投資建置明年也是個高點，這些都將挹注經濟表現。

儘管國際預測機構的經濟預測認為，明年美國、歐元區、中國等主要經濟體的經濟成長率可能沒有今年好，吳明蕙也說，美中之間紛擾仍在，這些依舊是牽動經濟局勢的重要不確定性。

不過吳明蕙總結，國際雖存在風險，台灣因投資持續進行，經濟有撐，不只股市寫下好成績，製造業採購經理人指數（PMI）也連2月擴張，顯見廠商信心確實有增強。（編輯：楊凱翔）1081218