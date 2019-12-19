榮剛與11家銀行簽署62億元聯貸案 強化營運

（中央社記者潘羿菁台北19日電）台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼廠榮剛今天與第一銀行等11家銀行完成新台幣62億元聯貸案簽約，董事長王炯棻表示，目前興建中的50噸煉鋼爐將是未來營運重點，完工後年產能達到18萬噸，將強化垂直整合能力。

台灣鋼鐵集團2018年初入主榮剛後，12月就發起由彰銀主導第一宗42億元聯貸案，這次為第2件聯貸案。統籌主辦的第一銀行董事長廖燦昌表示，本次聯貸案原本只需要55億元，最後總共募集到78億元，超額認購42%，顯見對於榮剛近年經營成績單有目共睹。

榮剛取得62億元融資將用在借新還舊、充實營運周轉以及持續投入資本支出等，王炯棻表示，榮剛是台灣唯一供應國際高階特殊合金鋼製造商，在特殊鋼領域深耕已久，取得國際大廠認證，例如波音，因此在航太領域頗有斬獲。

營運表現方面，榮剛航太用鋼製程中最重要的真空重熔精煉爐（VAR）現有共6台，由於看好後續航太鋼材需求，後續訂製4台，今年底前先交貨2台，預估明年2、3月可完成安裝進行投產，有望貢獻營收帶動成長。

此外，榮剛先前也提到，近年拓展生技醫材跟油氣類特殊鋼材等，目前油氣類與能源用鋼製程所需的真空感應熔煉爐（VIM）的稼動率已從過往的一成逐漸提升至三成以上。

王炯棻強調，目前興建中的50噸煉鋼爐將是未來營運一大重點，完工後可增加年產能至18萬噸，不僅能提升鋼水自給率，待正式投產後，有望達到垂直整合、降低成本綜效。

榮剛今年前3季稅後淨利2.74億元，較去年同期成長68%，每股稅後淨利（EPS）0.63元。本次聯貸案由一銀統籌主辦並擔任管理銀行，台銀及彰銀共同主辦，華南銀、合庫、兆豐銀等共計11家銀行團簽署為期5年，總額度新台幣62億元的聯貸案。（編輯：楊玫寧）1081219