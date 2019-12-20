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美股創新高 台股觀察台積電除息走勢

最新更新：2019/12/20 07:58

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股道瓊創新高，台股19日跌逾百點，但守住12000點之上。法人表示，須留意櫃買OTC指數表現，此外權值股龍頭台積電除息走勢也是觀察重點。

美股三大指數漲勢再起，均創新高，道瓊工業指數終場上漲137.68點或0.49%，收在28376.96點。標準普爾500指數終場上漲14.23點或0.45%，收在3205.37點，首度突破3200點的關卡。以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲59.49點或0.67%，收在8887.22點。

台股19日跌103.55點，收在12018.9點，成交值新台幣1362.65億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超73.17億元。

法人指出，儘管台股19日大跌逾百點，失守5日線約12021點，不過仍守住12000點之上，大盤日KD技術指標高檔開口向下。

展望台股，法人表示須留意櫃買OTC指數表現，OTC指數已經連續兩個交易日開高走低，19日也失守5日線。此外權值股龍頭台積電除息走勢也是觀察重點。

金管會19日公布，累計今年截至11月底止，銀行、證券期貨及保險業合計稅前盈餘達6211.41億元，再創歷史新高。

中央銀行19日舉行第4季理監事會，會後宣布利率連14凍，並預測2020年經濟成長率為2.57%，較9月預測值上修0.23個百分點。

中鋼自結11月稅前淨損2.93億元，是近4年首見虧損，主要是降價追溯機制與外銷價下修影響獲利，不過展望未來，中鋼表示客戶已感受漲價力道。

精測19日宣布擬終止特定用途PCB生產計劃，與原合作國際科技公司洽談終止合約，資產減損損失金額預估不超過1億元，法人表示將於今年第4季認列。（編輯：趙蔚蘭）1081220

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