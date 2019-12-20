風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

（中央社記者潘羿菁台北20日電）離岸風電水下基礎優先供應商（tier 1）隊伍成行，中鋼轉投資興達海基本月27日將竣工，世紀鋼台北港明年1月啟動，擁有港口的兩大水下基礎製造商明年全上陣，營收有望爆發。

業界指出，由於離岸風電鋼材相當沈重，又是要運至海上，因此擁有港口的製造商多半會被離岸風場開發商列為tier 1供應商，會被列入優先採購對象。

為配合政府離岸風電國產化需求，中鋼帶頭衝先成立興達海基公司，專注承接水下基礎套筒式基樁（Jacket），興達海基董事長王亞洲表示，興達海基預計本月27日竣工，由於手上已有承接沃旭大彰化風場56座Jacket訂單，明年就可以快速投入生產，逐步拉升稼動率。

中鋼風場開發案中能300MW尚未安排生產，主要是該風場併網年限為2024年，按照工程時間推算，最遲僅需在2023年組裝水下基礎，等於是還有2至3年時間，因此還需討論確切工期安排時間表。興達海基設定每年目標營收約100億元，法人估計，最快要到2021才有機會達陣。

世紀鋼台北港規劃明年1月啟用，其主要任務為組裝水下基礎構件，世紀鋼表示，今年下半年部分離岸風電營收已顯現，主要是做成半成品，待台北港運能與工廠產能上線後，離岸風電營收有望大爆發，估計將比今年呈現翻倍速度成長。

目前世紀鋼承接離岸風電鋼構半成品加工，子公司世紀離岸風電設備則是組裝，世紀鋼手上掌握沃旭81座水下基樁以及哥本哈根基礎建設基金（CIP）逾60座Jacket與69座水下基樁，將在明年陸續大量出貨。

法人預期，世紀鋼半成品加工與子公司組裝營收合計，2020年離岸風電總營收占合併營收比重有望達到7成，2021年墊高至8成，至於傳統公共工程與建築鋼構將會維持每年接單水準約10多億元，以維持雲林廠稼動率。（編輯：趙蔚蘭）1081220